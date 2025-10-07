İskoç Aktivist Margaret Pacetta, İsrail İhmali Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

Küresel Sumud Filosuna Libya'dan katılan Ömer Muhtar gemisindeki 70 yaşındaki İskoç aktivist Margaret Pacetta, İsrail'de alıkonulduğu süre boyunca ilaçlarının verilmediği iddiasıyla ülkesine döndüğünde hastaneye kaldırıldı.

Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pacetta'ya hapishanede ilaçlarının kasıtlı olarak verilmediğinin belirtildiği ve İsrail güçlerinin kötü muamelesi ile tıbbi ihmalinin sağlık durumunu ağırlaştırdığı kaydedildi.

Ömer Muhtar gemisi

Trablus'tan yola çıkan Ömer Muhtar gemisi, 30 Eylül'de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'na dahil olmuştu. Gemide, 11 Libyalı, 2 İskoçyalı, 1 Kanadalı, 1 Amerikan, 1 İngiliz, 1 Nijeryalı olmak üzere toplam 17 aktivist bulunuyordu.

Sosyal medya açıklamasına göre, Nijeryalı aktivist dışında gemideki herkesin serbest bırakıldığı belirtildi.

Küresel Sumud Filosu

Küresel Sumud Filosunun amacı, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktı. Filo, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmışken İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail ordusunun filoya yönelik operasyonunda, filoya ait 42 gemiye el konuldu ve gemilerdeki yüzlerce uluslararası aktivist alıkonularak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesine nakledildi. Küresel Sumud Filosunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olduğu vurgulanıyor.