Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti

Islama Köfte Dünya Listesinde 59’uncu Sıraya Yerleşti

Sakarya’nın tescilli lezzeti ıslama köfte, dünyaca ünlü gastronomi rehberinin hazırladığı 2025 "Dünya’nın En İyi 100 Yemeği" listesinde 59’uncu sırada yer alarak uluslararası başarıya imza attı.

1900’lü yıllarda Balkanlar’dan göç eden Boşnak ve Makedonların bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla geliştirdiği bu lezzet, bugün Sakarya mutfağının simgesi haline geldi. İlikli kemik suyu, kırmızı toz biber, sarımsak ve soğanla hazırlanan özel sosta ıslatılan ekmekler ile Adapazarı’na özgü köfteleriyle bilinen tescilli ışlama köfte; hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin favorileri arasında.

Hazırlanan listede 11.258 geleneksel yemek, toplam 367.847 geçerli puanlamaya göre değerlendirildi. Türkiye bu listede 7 yemekle temsil edilirken, ıslama köftenin yer alması Sakarya’nın gastronomi değerini uluslararası alanda tescilledi.

Sakarya’nın tescilli bir lezzeti

Restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu coğrafi işaretli yemek hakkında bilgi verdi: "Köftemizin en büyük özelliği ekmeğinin ekşi mayalı kara fırın ekmeği olmasıdır. İkincisi ise et suyundan gelir; takriben 18 saate yakın kazanda kaynatıyoruz. Hayvanın kaval kemiği, soğan, sarımsak, limondan oluşuyor. Kolojen haline geldikten sonra üzerine kırmız toz biberle hazırladığımız sosumuzu döküyoruz. Köftenin en büyük esprisi ekmekte bitiyor. Bu ıslama köfte yoksulluk, fakirlik zamanından gelen bir lezzet. Atalarımız bayatlayan ekmekleri ‘papara’ yapıp mangalın, sobanın üzerine atar yumuşadıktan sonra yerlermiş. Bizde gelen bu kültürü kendi reçetelerimize göre değiştirip sofralara sunuyoruz. Bu lezzetin 59’uncu sırada ve köfte kategorisinde ise dünyada 3’üncü sırada olması bize gurur veriyor. Islama köfte Sakarya’nın tescilli bir lezzeti. Bu lezzet, Sakarya’da 300 ile 400 lira arasında satılıyor bizde de 340 liradır"

İlgi ve ziyaretçi yorumları

Kocaoğlu, "Bu lezzeti tatmak için 81 ilin yanı sıra yurtdışından da geliyorlar. Yoksulluktan, fakirlikten gelen bir lezzet Sakarya’dan çıkarak dünya listelerinde yer aldı bizleri gururlandırarak mutlu etti. Islama köftenin yanında da en çok tercih edilen yine şehrimizin coğrafi işaretli olan kabak tatlısıdır. İşletmemizde 4’üncü kuşak olarak yeğenlerimizle beraber devam ediyoruz. Biz bayrağımızı onlara vereceğiz onlarda bunu daha yukarı taşıyacak" diye konuştu.

Kocaeli’den Sakarya’ya gelen Nezir Yakar, "Hususi olarak ıslama köfte yemek için geldik. Sakarya’nın lezzeti dünyaya açıldı" derken, Düzce’den iş için gelen Rasim Çakmak şunları söyledi: "Islama köfte dünya listesinde 59’uncu sırada yer alıyormuş ama bence daha üst sıralarda olması gerekiyor".

İstanbul’dan gelen İbrahim Kızılkaya ise deneyimini şöyle aktardı: "Denemek için bir porsiyon söyledim daha sonrasın iki porsiyon daha söyledim. Türkiye’de ve Sakarya’da böyle bir lezzet olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu lezzettin daha üst sıralarında olmasını temenni ederim".

Islama köftenin listede yer alması, hem Sakarya’nın hem de Türkiye’nin geleneksel tatlarının uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırdı; şehirdeki işletmeler ve ziyaretçiler bu sonucu gururla karşılıyor.

