İsmail İlhan Retrospektif Sergisi Antalya'da — 1988-2006 Özgün Baskılar

İsmail İlhan Retrospektif Sergisi Antalya'da

Merhum İsmail İlhan'ın "Retrospektif" sergisi, Antalya'da sanatseverlerle buluştu. Sergi, Özgür Manici Sanat Galerisi'nde izlenime açıldı.

Sergideki çalışmalar

Gösterimde, sanatçının 1988-2006 dönemine ait yaratım sürecini odağına alan özgün baskı çalışmaları yer alıyor. Temalar arasında Çöplük Objeleri, Piri Reis Haritaları ve Çeşitlemelerinin Plastik Analizi bulunuyor.

Sergide gravür, serigrafi, linolyum ve litografi teknikleriyle üretilen 41 eser yer alıyor.

Eşinden ve galericiden sözler

Berrin İlhan: "Kendisi tam bir sanat aşığı, tam bir sanat insanıydı. Sergideki gravürlerin birçoğunu birlikte yaptık, birlikte bastık. Ben de onunla beraber sanat yolculuğuma başladım ve sergiler açtım. Bugün buradaki sergimiz İsmail'in retrospektif sergisi. Özellikle özgün baskı alanındaki çalışmalarını sergilemek istedik. Eşimin hatıralarını yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz."

Özgür Manici: "İlhan hocanın eserlerini yakından gördüğümde sergiyi kurma kararı aldık. Çünkü yorumu, işleyişi çok güçlüydü. Berrin Hanım bunları çok iyi korumuştu. Retrospektif olarak sergileyelim dedik. Bizi seçtikleri için teşekkür ediyoruz."

Sergi, 30 Kasım'a kadar açık kalacak.

