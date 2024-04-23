İsmailağa Cemaati'nin yeni liderini Cübbeli Ahmet Hoca böyle duyurdu

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Hasan Kılıç'ın vefatı sonrasında cemaatin liderliği boşalmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın YouTube kanalından yapılan açıklamaya göre, Denizli vekili İbrahim Uslu, cemaatin yeni şeyhi olarak ilan edildi.



Hüseyin Avni, Mustafa Özşimşekler ve Emre Altınkum ile birlikte İbrahim Uslu'nun emrine tâbi olduklarını duyuran Cübbeli Ahmet Hoca, "Onu başımıza emir seçtiğimize dair arzuhalde bulunduk. Kendisi istihare yaptı, bunun neticesinde kabul buyurdular." ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'nin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından cemaatin başında Hasan Kılıç bulunmaktaydı. Ancak Kılıç, 93 yaşında vefat etti.

Gazeteci Nevzat Çiçek'in paylaşımı

Gazeteci Nevzat Çiçek, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa Cemaati'nin yeni şeyhini duyurmasının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Çiçek, "Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa şeyhi merhum Hasan Kılıç hocanın vefatı sonrası İsmailağa'nın açıklamasından önce erken davrandı ve tabi olduğu kendi şeyhini açıkladı: 'İbrahim Efendi Hocamıza tabi olacağız.' İsmailağa’da istişare heyeti var Hasan Efendi’nin vasiyeti var mı yok mu? Mahmut Efendi’de olduğu gibi yeni şeyh cenaze namazında açıklanır mı? Kısacası İsmailağa’da 'liderlik' mücadelesi erken başladı ama aslında gelenekte ortada…" şeklinde ifadeler kullandı.