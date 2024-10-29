İspanya, Arjantin'e Yeni Büyükelçi Atadı

Yeni Büyükelçi Ataması

İspanya, yaklaşık 5 aydır gerilim yaşadığı Arjantin ile olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Joaquin Maria de Aristegui Laborde'yi Buenos Aires Büyükelçisi olarak atadı. Bu karar, İspanya’nın azınlık sol koalisyon hükümetinin düzenlediği haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında duyuruldu.

Ortak Açıklama

Hükümetlerin yaptığı ortak açıklamada, "İspanya ve Arjantin, derin insani ve sosyal bağlarla birleşmiş kardeş halklardır" denilerek, iki ülkenin ilişkilerini karşılıklı saygı çerçevesinde güçlendirme iradesi vurgulandı.

Diplomatik Kriz Süreci

Bununla birlikte, İspanya'nın Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’ye yönelik olumsuz yorumları, daha önceki büyükelçi Maria Jesus Alonso Jimenez'in merkeze çağrılmasıyla bir kriz oluşturmuştu. Kriz, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Milei için söylediği, "Uyuşturucu kullanıyor olabilir" ifadesiyle patlak vermişti.

Milei'nin Tepkisi

Bu skandalın ardından, Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i eşinin yolsuzluk iddiaları üzerinden sert bir dille eleştirdi. Ayrıca, Milei, İspanya’dan özür dilemeyeceğini kamuoyuna açıkladı.

Normalleşme Süreci

İspanyol basınında, sonuç olarak yeni büyükelçi atanmasıyla birlikte İspanya ve Arjantin arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği belirtiliyor.