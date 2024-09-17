İspanya Hükümeti Dezenformasyonla Mücadele İçin Yeni Düzenlemeler Hazırladı

Yalan Habere Karşı Yeni Adımlar

İspanya hükümeti, basında ve sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyonla mücadele amacıyla yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu düzenleme, "Demokratik Eylem Planı" adıyla hazırlanan 31 maddeden oluşuyor ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylandıktan sonra meclise gönderildi.

Olayların Arka Planı

Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yaz aylarında medyada yer alan iş dünyasına etki ettiği ve yolsuzlukla bağlantılı olduğuna dair iddiaların ardından, hükümet bu adımı atmaya karar verdi. Bu iddiaların ardından açılan savcılık soruşturması, hükümetin dezenformasyonla mücadelesini hızlandırdı.

Yasal Düzenlemenin Amaçları

Adalet Bakanı Felix Bolanos, planda medyanın şeffaflık politikası geliştirmesi ve doğru bilgi edinme hakkının artırılması gibi hedeflerin bulunduğunu belirtmiştir. Bolanos, "Bu plan, demokrasimize olan güveni yeniden tesis etmeyi ve demokrasiyi daha özgür, daha temiz hale getirmeyi amaçlıyor," dedi.

Düzenlemede haberlerin doğruluğu, basın organlarının gelirlerinde şeffaflık, ifade özgürlüğü ve dini konular üzerinde de değişiklikler öngörülüyor. Ayrıca, dezenformasyona karşı özel bir komisyon kurulması ve medyadaki kurumsal reklamların işleyişine sınırlamalar getirilmesi gibi maddeler de yer alıyor.

Eleştiriler ve Muhalefet

Sağ görüşlü Halk Partisi, bu düzenlemenin "ifade özgürlüğüne sansür" niteliğinde olduğunu öne sürerek, destek vermeyeceklerini açıkladı.