Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Eyvah Yine Karıştı' ile açıldı

ISUBÜ ile kurulan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eyvah Yine Karıştı ile gala yaptı; 21 oyuncu seçildi. Çocuk gösterisi 9 Kasım saat 15.00.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:23
Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Eyvah Yine Karıştı' ile perdelerini açtı

Isparta Belediyesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğiyle kurulan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eyvah Yine Karıştı adlı komedi oyunu ile galasını gerçekleştirdi. Oyun, Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelendi ve salon büyük ilgi gördü.

Gala ve katılımcılar

Gala programına Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu ve Özler Erdoğan, ISUBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ramazan Özçelik, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, MHP İl Başkanı Önder Topçu, ITSO Başkanı Metin Çelik, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Özçelik: Belediyemizin desteği takdire şayandır

Prof. Dr. Ramazan Özçelik galanın açılış konuşmasında, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in projeye verdiği desteği vurgulayarak teşekkür etti. Özçelik, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünden ilham aldığımızda Isparta Belediyesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde şehrimizin kültürel hayatına büyük katkılar sağlayacağını umduğumuz bu büyük projeyi hayata geçirmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Isparta Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık yalnızca bir şehir tiyatrosu kurma projesi olması ötesinde akademik bilgi ve deneyimin sahne sanatlarıyla buluştuğu bir ekosistem oluşturmaktadır. Isparta Belediyemizin kültür ve sanat alanına verdiği önemin bir sonucu olarak bu proje şehrimizdeki tüm vatandaşlarımızın sanatla buluşması için eşsiz bir fırsattır. Isparta Belediyemizin şehir tiyatrosunun kurulmasında sağladığı destek takdire şayandır. Tiyatro salonlarının modernize edilmesinden teknik ekipman ve altyapının sağlanmasına kültürel etkinliklerin organize edilmesinden, şehrin tüm ilçelerine tiyatro etkinliğinin sağlanmasına kadar belediyemizin katkısı, sürecin başarılı olmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükçulcu: Çocuklarımızı da tiyatroyla buluşturuyoruz

Uğur Büyükçulcu ise tiyatronun kuruluş sürecinde Başkan Başdeğirmen ve ISUBÜ'nün katkılarını anlattı, seçmeler ve hedeflerle ilgili bilgi verdi. "İçinde bulunduğumuz Isparta Belediyesi Kültür Merkezi bugün tarihi bir ana daha şahitlik ediyor. Belediye ile üniversite iş birliğinde kurulan ve Türkiye’de bir ilk olan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun gala programını yapıyoruz. Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, kentimizin kültür ve sanat yaşamında kalıcı bir soluk kazandırmak amacıyla 2025 yılında Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in direktifleri doğrultusunda bugünlere geldi. Başkanımızın ve ekibimizin yoğun çalışmalarıyla Isparta’nın kültürel kimliğini güçlendirmeyi, tiyatroyu toplumun her kesimiyle buluşturmayı, hedefleyerek kuruluş sürecinde yerel sanat topluluklarının birikimini, belediyemizin desteğini ve akademik çevrelerin katkısını bir araya getirmeye gayret ettik. ISUBÜ’nün sanata olan duyarlı yaklaşımı bu süreçte bizler için önemli bir dayanak olmuştur. Bu iş birliği ile Isparta’nın kültürel dönüşümü olumlu yönde olacaktır. Şehir tiyatrolarımızın seçmelerine 106 kişi başvurdu. Yapılan seçmelerde 21 oyuncu Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosuna girmeye hak kazandı. Ayrıca bu ekip, çocukları da tiyatroyla buluşturacak. Çocuklar için tiyatro gösterisi ise 9 Kasım saat 15.00’da yine Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde olacak" diye konuştu.

Galanın ardından sahnelenen "Eyvah Yine Karıştı" adlı komedi oyunu, salonun hınca hınç dolduğu izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

