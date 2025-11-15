Isparta'da Pide Salonunun İçindeki 'Ayırt Dede' Mezarı Ziyaretçileri Şaşırttı

Isparta Çelebiler Mahallesi'ndeki pide salonunun içinde restore edilen ve "Ayırt Dede" olarak kayıtlı mezar, müşterileri dua ettiriyor; işletme mezarı koruma altına aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:24
Isparta'da Pide Salonunun İçindeki 'Ayırt Dede' Mezarı Ziyaretçileri Şaşırttı

Isparta'da Pide Salonunun İçindeki 'Ayırt Dede' Mezarı Ziyaretçileri Şaşırttı

Isparta'nın Çelebiler Mahallesinde hizmet veren bir pide salonunun giriş bölümünde yer alan mezar, müşterileri hayrete düşürüyor. İşletme sahibinin satın aldığı mülkün duvarının hemen dışında bulunan ve yörede "yatır" olarak anılan mezar, restore edilerek dükkânın içine alınıp koruma altına alındı.

Mezarın geçmişi ve resmi kayıtlar

Uzun yıllar kimliği bilinmeyen mezarın, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında "Ayırt Dede" olarak yer aldığı tespit edildi. Yöre halkı mezarı geçmişte kısmet, şifa ve adak için ziyaret etmiş; gömlek bırakma, mum yakma gibi adetlerin yaşandığı aktarılıyor.

İşletme sahibinin anlatımı

İşletme Sahibi Fatih Ayverdi, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada: "26 yıldır bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Şu anda 45 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bu mezarlık burada bulunuyor." dedi. Ayverdi, mezarın dükkânın dış duvarı arkasında bir ağacın altında olduğunu, dükkan genişletilince içeri alındığını ve etrafının düzenlenip temizlendiğini anlattı.

Ayverdi, bölge sakinlerinin aktardığı hatıraları aktararak: "90 yaşında bir teyze, çocukken geceleri terlik sesleri duyduğunu söylemişti. Başkaları ise geceleri birinin atla dolaştığını, sürekli nal sesleri geldiğini anlatıyordu." dedi. Mezarlığın ortasından geçen bir ağacın zamanla kuruyup kesildiğini de belirtti.

Halkın ve müşterilerin tepkisi

İlk yıllarda çalışanların tereddüt ettiğini ancak zamanla mezara alıştıklarını ve her gün Fatiha Suresi okuduklarını söyleyen Ayverdi, mezarın kimliğinin araştırılmasını istediklerini belirtti. En azından isminin tespit edilip asılmasının kendilerini mutlu edeceğini ifade etti.

Müşteriler ilk başta şaşırıp tereddüt etse de durumu öğrendiklerinde genellikle mezarın başında dua ediyor ve işletmeye teşekkür ederek ayrılıyor. Vatandaşlardan Samet Ünlü, bölgenin eski mezarlıklar bölgesi olduğunu söyleyerek mezarın bir yatır olabileceğini belirtti.

Inançlar ve yerel önemi

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre mezar, "Ayırt Dede" olarak bilinen bir türbe niteliğinde. Tarihi anlatımlarda, burada ziyaretçiler tarafından adaklar adandığı, şifa umulduğu ve mezara ilişkin çeşitli inanışların bulunduğu aktarılıyor.

İşletme sahibi, bu yatırı tanıyan veya hakkında bilgi sahibi olanların kendilerine ulaşmasını rica ediyor; mezarın Isparta Çelebiler Mahallesinde bulunduğunu vurguluyor.

ISPARTA’DA BİR PİDE SALONUNUN GİRİŞİNDE YER ALAN MEZARLIK, GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR. İÇERİ ADIM...

ISPARTA’DA BİR PİDE SALONUNUN GİRİŞİNDE YER ALAN MEZARLIK, GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR. İÇERİ ADIM ATAN MÜŞTERİLER, KARŞILARINDA BİR MEZAR GÖRÜNCE ÖNCE ŞAŞIRIYOR, ARDINDAN MERAKLA MEZARIN BAŞINDA DUA EDEREK MEKÂNDAN AYRILIYOR. İŞLETME SAHİBİNİN BUGÜNE KADAR ÇEŞİTLİ KİŞİLERDEN DUYDUĞU KADARIYLA "YATIR" OLDUĞUNA İNANDIĞI VE KİM OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ MEZARLIĞIN, YETKİLİLERE BAŞVURULMASIYLA "AYIRT DEDE" OLARAK KAYITLARA GEÇTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

ISPARTA’DA BİR PİDE SALONUNUN GİRİŞİNDE YER ALAN MEZARLIK, GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR. İÇERİ ADIM...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı