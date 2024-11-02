Isparta'da Teröre Karşı Kesin Mesajlar Verildi

Teröre Geçit Yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 59. İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlam, teröre bulaşan herkesin, ister muhtar ister belediye başkanı olsun, gereken yasal süreçlerle karşılaşacağını belirtti. "Yasal düzenlemeler uygulanmak için var. Gerekeni yapmaktan geri durmayacağız," dedi.

Uyuşturucuyla Mücadele Vurgusu

Sağlam, uyuşturucuyla mücadelenin de Bakanlık olarak öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, uyuşturucu maddelerin toplum için büyük bir tehdit haline geldiğinin altını çizdi. Adana'daki bir ziyaretinde ailelerin kendisine "Çocuklarımızı uyuşturucudan kurtarın" talebinde bulunduğunu aktaran Sağlam, bu konuda artık bir milli mücadele ruhu sergilendiğini belirtti.

Halkın Desteği Önemli

Bakan Yardımcısı, uyuşturucuyla mücadelede halkın daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti. "İhbar yapmalı ve bize bilgi ulaştırmalısınız. Artık ihbar edenlerin bilgileri gizli tutulacak," diye ekledi. Muhtarların bu süreçte kritik bir rol oynayacağına dikkat çeken Sağlam, başarılı bir seferberliğin sadece birlikte çalışıldığı takdirde mümkün olabileceğini söyledi.

Organize Suçlarla Mücadele

Sağlam, organize suç örgütleriyle de sıkı bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak, "Hiç kimse alın teri döken birinin emeğine çökemeyecek," dedi. Toplantıya, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal gibi önemli isimler katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Isparta Kültür Merkezi Gül Salonu'nda düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 59. İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Isparta Kültür Merkezi Gül Salonu'nda düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 59. İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.