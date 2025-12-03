Isparta'da Uyuşturucudan Aranan Şahıs Yakalandı — 17 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis

Isparta'da Uyuşturucudan Aranan Şahıs Yakalandı

Emniyetin çalışması sonucu cezaevine gönderildi

Isparta'da, hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şahsın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan cezasının kesinleştiği belirlendi ve şahıs yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, hâkimin kararıyla tutuklanmış olup cezaevine teslim edilmiştir.

