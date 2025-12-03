Isparta'da Uyuşturucudan Aranan Şahıs Yakalandı — 17 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis

Isparta'da, hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:42
Emniyetin çalışması sonucu cezaevine gönderildi

Isparta'da, hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şahsın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan cezasının kesinleştiği belirlendi ve şahıs yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, hâkimin kararıyla tutuklanmış olup cezaevine teslim edilmiştir.

