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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi gözaltına alarak baskınlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:04
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu durum, bölgede artan tansiyonu bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Açıklama

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ordusunun baskınlarını sürdürdüğünü belirterek, "Hedef alınan Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

Son Durum

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının yaklaşık 10 bin 100 olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi'nde binlerle ifade edilen alıkonulmaların yaşandığı belirtiliyor.

İnsani Kayıplar ve Yaralanmalar

Son üç haftada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen olaylar sonucunda 630 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 5 bin 400 kişi ise yaralandı.

Artan baskılar ve gözaltılar, Filistin halkının zorlu koşullarda yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

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