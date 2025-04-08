İsrail Askerleri: Gazze'de Filistinlilere Ait Yapıları Yıkma Emri Aldık

İsrail Askerlerinden Şok İtiraf

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde "tampon bölge" olarak adlandırılan alanlarda Filistinlilere ait yapıları yok etmek için emir aldıklarını itiraf etti. Bu itiraflar, sivil toplum kuruluşu olan Sessizliği Kırmak (Breaking the Silence) tarafından kaydedilen açıklamalarla gündeme geldi.

Yıkım Talimatları ve Ateş Açma Emirleri

Kuruluşun raporuna göre, Han Yunus'taki saldırılara katılan ve ismi açıklanmayan bir askeri personel, İsrail ordusunun Gazze'de "tampon bölge" ilan ettiği alanlardaki her şeyin yok edilmesini emrettiğini ifade etti. Bu yıkımlar arasında binalar, fabrikalar, sera ve barakalar da yer alıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlara katılan bir diğer asker, tarım arazileri ve zeytin ağaçlarının dahi İsrail ordusuna ait buldozerlerle yok edildiğini belirtti. Ayrıca, bir yüzbaşı Gazze'de "güvenlik bölgesi" içindeki alanlara yaklaşan herkese ateş açılması talimatı verildiğini duyurdu.

Tarım Arazilerindeki Yıkım

Rapor, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 35'ini yok ettiğine dikkat çekti. Bu durum, Filistinlilerin kendi tarım ürünlerini yetiştirme yeteneklerini büyük ölçüde zayıflattı ve yardım girişlerine de engel teşkil etti.

Ayrıca çok sayıda İsrail askeri, sosyal medya platformlarında Gazze'deki iş makineleri ile gerçekleştirdikleri yıkımları sıkça paylaştı. Bunun yanı sıra, Haham Avraham Zerbib yerel bir televizyon programında, Gazze'de görev yaptığı süre boyunca ortalama haftada 50 evi yıktığını övünerek aktardı ve bunu yeterli bulmadığını söyledi.