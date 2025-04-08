DOLAR
37,97 0,44%
EURO
41,85 -0,62%
ALTIN
3.645,69 -0,33%
BITCOIN
2.906.352,56 0,68%

İsrail Askerleri: Gazze'de Filistinlilere Ait Yapıları Yıkma Emri Aldık

İsrail askerleri, Gazze'de Filistinlilere ait yapıları yıkmak için emir aldıklarını ve ateş açılması talimatı verildiğini itiraf etti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:33
İsrail Askerleri: Gazze'de Filistinlilere Ait Yapıları Yıkma Emri Aldık

İsrail Askerlerinden Şok İtiraf

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde "tampon bölge" olarak adlandırılan alanlarda Filistinlilere ait yapıları yok etmek için emir aldıklarını itiraf etti. Bu itiraflar, sivil toplum kuruluşu olan Sessizliği Kırmak (Breaking the Silence) tarafından kaydedilen açıklamalarla gündeme geldi.

Yıkım Talimatları ve Ateş Açma Emirleri

Kuruluşun raporuna göre, Han Yunus'taki saldırılara katılan ve ismi açıklanmayan bir askeri personel, İsrail ordusunun Gazze'de "tampon bölge" ilan ettiği alanlardaki her şeyin yok edilmesini emrettiğini ifade etti. Bu yıkımlar arasında binalar, fabrikalar, sera ve barakalar da yer alıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlara katılan bir diğer asker, tarım arazileri ve zeytin ağaçlarının dahi İsrail ordusuna ait buldozerlerle yok edildiğini belirtti. Ayrıca, bir yüzbaşı Gazze'de "güvenlik bölgesi" içindeki alanlara yaklaşan herkese ateş açılması talimatı verildiğini duyurdu.

Tarım Arazilerindeki Yıkım

Rapor, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 35'ini yok ettiğine dikkat çekti. Bu durum, Filistinlilerin kendi tarım ürünlerini yetiştirme yeteneklerini büyük ölçüde zayıflattı ve yardım girişlerine de engel teşkil etti.

Ayrıca çok sayıda İsrail askeri, sosyal medya platformlarında Gazze'deki iş makineleri ile gerçekleştirdikleri yıkımları sıkça paylaştı. Bunun yanı sıra, Haham Avraham Zerbib yerel bir televizyon programında, Gazze'de görev yaptığı süre boyunca ortalama haftada 50 evi yıktığını övünerek aktardı ve bunu yeterli bulmadığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!