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İsrail askerleri psikolojik danışmanlık için sıraya girdi: 30 bin asker çağrı merkezini ile iletişime geçti

7 Ekim 2023’te başlayan psikolojik destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen 30 bin İsrail askeri, ordunun çağrı merkezlerine başvurdu. İsrail ordusu, bu durumu kamuoyuna duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:00
İsrail askerleri psikolojik danışmanlık için sıraya girdi: 30 bin asker çağrı merkezini ile iletişime geçti

Psikolojik danışmanlık gören İsrail askerlerinin çoğunluğu, yani yüzde 85’i, tekrar cepheye döndü. Bu bilgi, ordunun resmi açıklamasında yer aldı.

Ordudan ayrılan 200 askerin psikolojik sorunları olduğu açıklandı. Açıklamada, askerlere yardımcı olmak için yeni bir psikoloji merkezi kurulacağı ve merkezin Kalıcı Aile Merkezi, Muharebe Müdahale Birimi ve Travma Sonrası Kliniği gibi birimlerden oluşacağı bildirildi.

Ruh sağlığı servisi, Gazze’ye saldırılar başladığından beri bu alandaki profesyonellerin oluşturduğu bir ağla işgücüne destek veriyor. Tabipler Birliği’nin vurguladığı bu durum, açıklamasında yer aldı. Açıklamada, askerlere ilk yardımı sunan Ordu Sağlık Birlikleri’nin çağrı merkezinin 7/24 açık olduğu da belirtildi.

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