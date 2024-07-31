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İsrail Başkonsolosluğu Önünde İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protestosu

İstanbul'da, İsmail Heniyye'nin suikastını protesto eden grup İsrail'in başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:54
İsrail Başkonsolosluğu Önünde İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protestosu

İsrail Başkonsolosluğu Önünde Protesto

İstanbul'da, "Filistin İçin 1000 Genç" adlı grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikasti protesto etmek amacıyla İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Filistin Bayraklarıyla Bir Araya Geldiler

Beşiktaş Levent'teki başkonsolosluk binası önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle toplanan protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Açıklama: Deniz Mahir Akan

Grup adına konuşan Deniz Mahir Akan, "Bugün Filistin topraklarının bir evladını, Filistin mücadelesinin bir önderini şehit verdik" ifadelerini kullandı. Akan, İsrail'in İsmail Heniyye'yi korkakça hedef aldığını belirterek, "Buraya Filistin şehitleri nedeniyle duyduğumuz öfkeyi ve yasımızı göstermeye geldik" şeklinde konuştu.

Kararlılık Vurgusu

Akan, "Her zamankinden daha kararlıyız" diyerek, "Heniyye, çocuklarını ve torunlarını şehit verdiği zaman kendisine yöneltilen taziyeleri tebrik olarak alıyorum diyordu. Biz de bugün Filistin halkına başsağlığı dilerken onları tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz Filistin, bugün bir evladını direniş yolunda feda ettin" ifadelerini kullandı.

Protesto Sonrası Dağıldılar

Grup, açıklamanın ardından sessizce dağılarak eylemi sonlandırdı.

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