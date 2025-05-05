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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu iddiasıyla birçok Filistinli yapısını yıktı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 16:36
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’na göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin Ed-Dab’a kasabasına buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

Yıkılan Yapılar ve Detaylar

İsrail güçleri, Ed-Dab’a kasabasında çoğunluğu Debabise ailesine ait olmak üzere aralarında ev, su kuyusu, tarım tesisi ve ahırların da bulunduğu 25 yapıyı yerle bir etti. Yıkım öncesinde Filistinlilere eşyalarını alma izni de verilmedi.

Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan El-Mugir beldesine de yapılan bir baskında, 5 kişilik bir ailenin ikamet ettiği 150 metrekarelik bir evin yıkıldığı bildirildi. Ayrıca, Tubas kentinin Ed-Deyr kasabası ile Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde de bir ev ve koyun yetiştiriciliği için kullanılan ağıllar yıkıldı.

Yıkım İstatistikleri ve Geçmişteki Olaylar

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağlantılı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, bu yıl nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 152 yapının yıkıldığını ve 46 yapı için yıkım bildirimi dağıtıldığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından sık sık yapılan yıkımlar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla gerçekleştiriliyor. İsrail makamları, Batı Şeria’nın "C bölgesi"nde Filistinlilerin inşa ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğu ifade edilmektedir.

Oslo Anlaşması ve Bölgesel Yönetim

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde, Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. İşgal altındaki Batı Şeria'nın %18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin’e, %21’lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e devredilmiştir. %61’lik C bölgesinin ise idare ve güvenliği tamamen İsrail’e bırakılmıştır.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız"...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı. İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin Ed-Dab'a kasabasına buldozerler eşliğinde baskın düzenledi. İsrail askerleri, kasabada çoğunluğu "Debabise" ailesine ait aralarında ev, su kuyusu, tarım tesisi ve ahırların da olduğu Filistinlilere ait 25 yapıyı yerle bir etti. Zorla tahliye edilen Filistinlilerin yıkım öncesi eşyalarını almalarına da izin verilmedi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız"...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı. İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin Ed-Dab'a kasabasına buldozerler eşliğinde baskın düzenledi. İsrail askerleri, kasabada çoğunluğu "Debabise" ailesine ait aralarında ev, su kuyusu, tarım tesisi ve ahırların da olduğu Filistinlilere ait 25 yapıyı yerle bir etti. Zorla tahliye edilen Filistinlilerin yıkım öncesi eşyalarını almalarına da izin verilmedi.

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