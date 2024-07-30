İsrail'de Aşırı Sağcıların Askeri Üslere Baskınları: Protesto mu, Darbe Girişimi mi?

İsrail'deki Olayların Arka Planı

İsrail'de, Gazze'de alıkonulan bir Filistinliye cinsel işkence iddiaları sonrası aşırı sağcı gruplar, askeri üsleri basarak büyük bir olay başlattı. İşçi Partisi lideri Yair Golan, bu durumu "darbe girişimi" olarak değerlendirdi. Golan, Türkiye'nin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve diğer polisin, baskınla ilişkisini sorgulamak üzere bir araştırma başlatması gerektiğini savundu.

Askeri Üslere Yapılan Baskınlar

Aşırı sağcı siyasetçilerin teşviğiyle gerçekleştirilen baskınlar, 9 askerin gözaltına alınmasından sonra gerçekleşti. Askerlerin, askeri polise direnmesi ve baskın sırasında yaşanan arbede ve kargaşa sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi bakanlar, askeri üste toplanma çağrısı yaparak durumu daha da tırmandırdı.

Uluslararası Tepkiler ve Yerel Muhalefet

ABD ve AB, aşırı sağcı gruplara yönelik yaptırımlarını artırırken, muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya üzerinden demokrasi ve hukukun üstünlüğünü tehdit eden gelişmelere dikkat çekti. Haaretz gazetesi ise, Netanyahu’nun aşırı sağ üzerindeki kontrolünü kaybettiğine dair uyarılar yayınladı.

Askeri ve Siyasi Kriz

Olaylarla ilgili olarak savunma bakanı Yoav Gallant, söz konusu vekillerin cezalandırılmaları gerektiğini belirtti. Gazetelerde çıkan haberlere göre, askerlere yönelik insanlık dışı muamelelere dair sorgulamalar artmaya devam ediyor.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Askerlerin gözaltına alınması ve askeri üslere yapılan baskınlar, İsrail siyaseti ve ordusu için kritik bir dönüm noktası teşkil ediyor. Yaşananlar, ülkenin iç dinamiklerini ve güvenlik durumunu ciddi şekilde zorlayacak gibi görünüyor.