İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu'ya Esirleri Serbest Bırakma Çağrısı Yaptı

İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapmaya çağırdı. Tel Aviv'de düzenlenen protestoda, hükümetin İsrailli esirleri kaderlerine terk ettiğini vurgulayan göstericiler, ateşkes ve esir takası için acil eylem talep etti.

Protestolar, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma çabalarına karşı gelişti. Binlerce protestocu, Başkent Tel Aviv’in merkezinde, Begin Caddesi ve Habima Meydanı gibi bölgelerde sokakları doldurarak hükümeti protesto etti.

Gösterilerin odağında yer alan ve Hamas'la yapılan ateşkes sonrası serbest kalan İsrailli esir Ilana Gritewsky, hükümete, tüm esirlerin tek seferde geri getirilmesi için derhal masaya oturması çağrısında bulundu. Gritewsky, "Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kaderine terk ederek geceleri nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca, Habima Meydanı'nda toplanan göstericiler, Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararını protesto ederek sloganlar attı. Hükümet karşıtı protestocularla Ronen Bar karşıtı slogan atan başka bir kişi arasında tartışma çıkması dikkat çekti.

İsrailli esir ailelerinin çatı platformundan yapılan açıklamada, Netanyahu'dan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından tüm esirlerin derhal serbest kalmasını sağlayacak bir öneri sunması istendi. Aileler, Gazze'deki müzakerelerin sonuçsuz kalmasına dikkat çekerek, bu sürecin artık bir sona ulaşmasını talep ettiler.

Açıklamada, "Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu'ya çağrıda bulunuyoruz; bu çatışmanın ardından doğru ve adil kararı verme zamanı geldi. Savaşı sonlandırın ve tüm esirleri tek bir anlaşma ile eve getirin. Bundan daha büyük bir diplomatik başarı olmaz," ifadelerine yer verildi.