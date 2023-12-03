İsrail’de esirler için gösteri yapanlara roket şoku! Demir Kubbe füzesi kendi topraklarına düştü

İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarda, Gazze Şeridi’nden atılan roketler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’i hedef aldı. Tel Aviv Sanat Müzesi önünde, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle gösteri yapan binlerce İsrailli, saldırı sirenleriyle panik içinde yerlere yattı. İsrail’in Demir Kubbe adlı hava savunma sistemi, roketleri havada imha etmek için füzeler fırlattı. Ancak bu füzelerden biri, teknik bir arıza nedeniyle İsrail’in orta kesimine düştü. Olayda herhangi bir zayiatın yaşanmadığı belirtildi.





İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması İsrail ile Hamas arasında, Gazze Şeridi’nden 81 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerinden 240 Filistinli esirin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeren bir esir takası anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi de kararlaştırılmıştı. Ancak İsrail ordusu, "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Demir Kubbe sistemi nasıl çalışıyor? Demir Kubbe, İsrail’in geliştirdiği ve yaklaşık 10 yıldır kullandığı bir hava savunma sistemi. Bu sistem, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve İsrail’in yaşam merkezine ulaşabilecek olan kısa menzilli roketleri, füzeleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır. Demir Kubbe sisteminin bir parçası, bir radar, bir savaş yönetimi ve silah kontrolü birimi ve füze atış birimidir. Sistem, roketleri tespit eder, hedefe kilitlenir ve elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için direksiyon kanatları ile donatılmış tamir füzelerini fırlatır. Füze, roketi havada vurarak imha eder. Sistem, gece gündüz çalışabilir ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilir.

Demir Kubbe’nin başarısı ve başarısızlığı Demir Kubbe sistemi, bugüne kadar Gazze’den gelen roketlerin savuşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. İsrail, Çarşamba sabahı itibarıyla Gazze’den 1000’den fazla roket atıldığını açıkladı. Bu roketlerin yaklaşık 850’sinin Demir Kubbe tarafından imha edildiği veya İsrail topraklarına düştüğü belirtildi. Açıklamaya göre, kalan 200 civarındaki roket de Gazze Şeridi sınırları içerisine düştü. Ancak bazı roketlerin Demir Kubbe tarafından imha edilememiş olması ve can kayıplarına yol açmasına ek olarak atılan bu roketlerin Tel Aviv gibi daha önce Filistinli grupların ulaşamadığı menzillere gitmiş olması da İsrail’de kaygı yaratan bir diğer unsur. Askeri uzmanlar ve analistler, Gazze’de İsrail’e yönelik roket ve tanksavar füzeleriyle saldırı düzenleyen Filistinli grupların, taktik değiştirerek Demir Kubbe’yi aşmaya başladığına dikkat çekiyor. Ayrıca, Demir Kubbe sisteminde teknik bir arıza nedeniyle bir füzenin İsrail’in orta kesimine düşmesi de sistemin güvenilirliğini sorgulatıyor.

Demir Kubbe nedir?

Demir Kubbe, İsrail’in geliştirdiği ve kısa menzilli roket, füze ve top mermilerine karşı kullanılan bir hava savunma sistemidir.



Demir Kubbe nasıl çalışır?

Demir Kubbe, roketleri radarla tespit eder, hedefe kilitlenir ve roketi havada vurarak imha eden tamir füzeleri fırlatır.

Demir Kubbe ne kadar etkili?

Demir Kubbe, Gazze’den atılan roketlerin yaklaşık %85’ini imha ettiği iddia edilmektedir. Ancak bazı roketler sistemi aşabilmekte veya teknik bir arıza nedeniyle sistem başarısız olabilmektedir.

Demir Kubbe kim tarafından geliştirildi?

Demir Kubbe, İsrailli savunma şirketi Rafael ile İsrail devletine ait Hava ve Uzay Sanayileri kurumu tarafından ortak geliştirildi. ABD de sistemin finansmanına ve üretimine katkıda bulundu.

Demir Kubbe ne zaman kullanılmaya başlandı?

Demir Kubbe, 2011 yılında kullanılmaya başlandı. İlk kez Gazze’den atılan bir roketi başarıyla durdurdu.