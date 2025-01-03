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İsrail, El-Avde Hastanesi'ni Boşaltmazsa Bombalamakla Tehdit Etti

İsrail ordusu, El-Avde Hastanesi'nin boşaltılmaması halinde içindekilerle birlikte bombalayacağı konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 20:15
İsrail, El-Avde Hastanesi'ni Boşaltmazsa Bombalamakla Tehdit Etti

İsrail'den El-Avde Hastanesine Tehdit

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi için kritik bir tehditte bulundu. Hastanenin tahliye edilmemesi durumunda içerisindeki hasta ve yaralılarla birlikte bombalanacağı bildirildi.

Hastane yönetimi, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık ekiplerinden, hastalardan ve hastane çalışanlarından derhal hastaneyi boşaltmalarını istemektedir. Aksi takdirde, içindekilerle birlikte hastane bombalanacak," ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Sağlık Tesislerine Hedefler Artıyor

Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ay içinde Gazze Şeridi'nde en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisi hedef alınmış olup, bu saldırıların sayısı 136'yı bulmuştur.

Özellikle 27 Aralık’ta, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi İsrail askerleri tarafından basılmış, Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye de dahil olmak üzere çok sayıda kişi alıkonulmuştur.

Boşaltılan hastanenin birçok bölümü, İsrail askerleri tarafından ateşe verilmiştir. Bu tür saldırılar, Gazze'deki insani durumu daha da kritik hale getirmektedir.

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