İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor

ABDURRAUF ARNAVUT - İsrail, Gazze'de uyguladığı ağır saldırılar, sıkı abluka ve aç bırakma politikalarının yanı sıra, kent sakinlerini güney bölgelere göçe zorlamak amacıyla kapsamlı bir psikolojik savaş yürütüyor.

Yoğun saldırılar ve tahliye uyarıları

İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik saldırılarını 11 Ağustos itibarıyla şiddetlendirdi. Bir yandan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evler ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken, diğer yandan Gazze'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin bulunduğu iddiasıyla kent sakinlerine tahliye uyarıları yapıyor.

Bu uyarılar ve bombardımanlar, çok sayıda sivilin göçe zorlanması amacını taşıyan bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, Gazze Şeridi'nin güneyinin de ağır saldırılara maruz kaldığını ve temel yaşam gereksinimlerinden mahrum olduğunu bilen > 1 milyondan fazla Filistinli, geniş çaplı yıkıma rağmen Gazze kentini terk etmeyi reddediyor.

Ses ve flaş bombaları: Panik oluşturma taktiği

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde, ordunun sivil halk arasında panik yaratmak ve Hamas mensupları arasında karışıklık oluşturmak amacıyla ses ve flaş bombaları kullandığı belirtildi. Haberde, bir İsrailli güvenlik kaynağına atfen “sivillerin tankları görür görmez canlarını kurtarmak için evlerini terk ederek kaçtıkları ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki tecrübelerin” buna örnek gösterildiği ifade edildi.

Uluslararası medya kuruluşları, İsrail kaynaklı bazı haberlerde asılsız veriler bulunduğunu yazarken, bu yöntemin İsrail tarafından yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olduğu değerlendirmeleri yapılmakta.

Medya kaynakları ve doğrulanma sorunları

İsrail basınında çıkan bazı haberlerde tankların Gazze kentine ulaştığı iddia edildi; ancak Kanal 12 bu bilginin yanlış olduğunu duyurdu. CNN'in İsrail'in Gazze'ye kara saldırıları başlattığı yönündeki haberi hiçbir İsrailli kaynak tarafından doğrulanamazken, Gazze'deki AA muhabiri de sahada böyle bir gelişme olmadığını aktardı.

Bu haber akışının, Filistinli siviller arasında panik oluşturarak göçe zorlamada kullanıldığı öne sürülüyor.

Kara harekat hedefleri ve yerinden edilme verileri

Kanal 12'nin haberine göre, halihazırda Gazze kentinden çıkan sivillerin sayısı, olası kara saldırılarının başlamasına zemin hazırladı. Haberlerde İsrail ordusunun saldırıları genişletmesinin Gazze kentinden güneye gidenlerin sayısını artıracağı öngörülüyor.

Walla haber sitesinin aktardığına göre, Gazze kentinden 350 bin Filistinli yerinden edildi ve kentin tahliyesi "zirve noktaya" ulaştı. Askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, yerinden edilenlerin sayısının artmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca kentte hâlihazırda 650 bin Filistinlinin bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki mahallelerdeki çatışmaların artmasıyla yüz binlerce sivilin daha mahalleleri terk edeceği tahmini yapıldığı, ancak ordunun kentten ayrılanların sayısıyla ilgili hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Bombardımanların yoğunlaşması ve hasar verileri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze kentinden başlayarak Gazze Şeridi'ni kademeli olarak işgal etmeyi" önerdiği planın İsrail hükümeti tarafından 8 Ağustos'ta onaylanmasının ardından, ordunun Gazze kentindeki ev ve çok katlı binaları yıkan bombardımanları yoğunlaştı.

Ev ve binaları yıkma saldırıları 11 Ağustos'ta Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde başladı ve daha sonra kentin kuzey ve batı kesimlerine doğru genişledi.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi verilerine göre, bu süreçte İsrail ordusu Gazze kentinde 3 bin 600 bina ve ev ile 13 bin çadırı yerle bir etti.

Can kaybı ve yaralı verileri

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi ise yaralandı.

Gelişmeler, yerinden edilme, insani ihtiyaçlar ve medya-taraflı haber ajitasyonu ekseninde tartışılmaya devam ediyor.