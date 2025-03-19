İsrail Gazze'ye Şiddetli Saldırılar Düzenledi: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişme, Filistin Kızılayı tarafından doğrulandı. Kızılay, Han Yunus’un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde, işgal ordusuna ait bir insansız hava aracının, yerinden edilmiş kişilere ait bir çadırı hedef alması sonucu iki kişinin öldüğünü, beş kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Han Yunus’un kuzeyinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef alan diğer bir saldırıda biri çocuk altı kişi yaşamını yitirdi ve üç kişi yaralandı. Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Hattab ailesine ait evin bombalanması sonucunda ise dört kişi hayatını kaybetti.

Kızılay ekipleri, yaralılar ve cenazelerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu.

İsrail’den Saldırılar Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından dün sabah saatlerinde şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart’ta yapılan hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti ve 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademeden aldığı talimatlarla Gaza'ya yönelik kapsamlı saldırıların başladığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi, bu saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın emirleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ateşkesi İhlal Eden Saldırılar

İsrail, Hamas'a karşı giderek artan bir askeri güçle hareket edeceğini belirterek, ateşkesi bozan eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı. Hamas ise İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde soykırımını yeniden başlattığını vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşın yeniden başlamasını esirleri geri getirmek için bahane ettiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde bu saldırıların yeniden başladığını vurguladı.