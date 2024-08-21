İsrail ile Hamas Arasındaki Müzakerelerde Kriz

ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Müzakereleri ÇöküşÜ

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yürütülen dolaylı müzakerelerin "çöküşün eşiğinde" olduğu bildiriliyor. ABD, Mısır ve Katar’nın arabuluculuğunun sağladığı mevcut teklif, iki tarafın taleplerine uyum sağlayan "en güçlü anlaşma teklifi" olarak nitelendiriliyor fakat bu, yetkililere göre anlaşmazlıkların üstesinden gelmekte yetersiz kalıyor.

Yetkililer Endişeli

Politico’dan elde edilen bilgilere göre, kimliği açıklanmayan bir dizi ABD ve İsrailli yetkili, müzakerelerin çıkmaza girdiğinin altını çizdi. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin geçtiğimiz haftalarda süreç hakkında daha iyimser olduğu ancak mevcut durumun giderek kötüleştiği ifade edildi.

İran Tehdidi

İsrail Başbakanı'nın, Biden’ın önerisini benimsemediği ve yeni şartlar eklenmesine yönelik ısrarcı olduğu belirtiliyor. Andrew Miller, "(Anlaşma) Çıkmaza girmiş gibi görünse de, daha iyi bir strateji geliştirmek çok zor bir durumda kalıyoruz." şeklinde konuştu. Bir başka yetkili ise, eğer anlaşma sağlanamazsa, İran'ın bölgedeki agresif tavırlarına dair bir tehdit ile karşılaşılabileceğini belirtti.

Asıl Fırsatlar

ABD Başkanı Biden, 16 Ağustos'ta Gazze'de bir anlaşmaya en yakın noktada olunduğunu belirtirken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken de mevcut müzakere sürecini "belki de son fırsat" olarak değerlendirmişti. Ancak, her iki tarafın da daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulanıyor.

Netanyahu'nun Şartları

Başbakan Netanyahu, özellikle Gazze'nin iki bölgeye ayrılmasını ve çeşitli stratejik noktalardaki askeri varlığın sürdürülmesini istemişti. Ayrıca, Hamas'ın belirli bölgelerden kuzeye geçişini engelleyecek şartlar sunmuştu.

Sonuç olarak, müzakerelerin başarısız olması, hem Gazze'deki durumu hem de bölgedeki diğer çatışmaları tırmandırma riskini beraberinde getiriyor.