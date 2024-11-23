İsrail'in Baalbek'teki Hava Saldırılarında 24 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Baalbek'te Can Aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 24 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarının Budayi, el-Fekhani, Şemsitar, Felavi, Birital, Hur Tala ve Ras el-Ayn beldelerini hedef aldığını duyurdu.

Saldırılar neticesinde 45 kişi de yaralandı. Özellikle Şemsitar beldesindeki bir evin bombalanması sonucu bir ailedeki anne ve dört çocuğu hayatını kaybetti. Ayrıca, bölgede bir apartmanın hedef alınması sonucunda da 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

8 Ekim 2023'ten bu yana meydana gelen saldırılarda Hizbullah ile devam eden çatışmalar sonucu, İsrail ordusunun Lübnan'a yaptığı hava saldırılarında toplamda 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 905 kadın ve çocuk ile 214 sağlık çalışanı bulunuyor.

Ayrıca, 15 bin 355 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor.

Göç Dalgası ve Yerinden Edilenler

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti, sığınmacılardan 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini belirtti.

Olayların gelişimi ve insani durum dikkatle izleniyor, uluslararası toplumun tepki vermesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.