DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.363.615,96 1,77%

İsrail'in Baalbek'teki Hava Saldırılarında 24 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Baalbek'te yaşanan olaylar giderek tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:21
İsrail'in Baalbek'teki Hava Saldırılarında 24 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Baalbek'te Can Aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 24 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarının Budayi, el-Fekhani, Şemsitar, Felavi, Birital, Hur Tala ve Ras el-Ayn beldelerini hedef aldığını duyurdu.

Saldırılar neticesinde 45 kişi de yaralandı. Özellikle Şemsitar beldesindeki bir evin bombalanması sonucu bir ailedeki anne ve dört çocuğu hayatını kaybetti. Ayrıca, bölgede bir apartmanın hedef alınması sonucunda da 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

8 Ekim 2023'ten bu yana meydana gelen saldırılarda Hizbullah ile devam eden çatışmalar sonucu, İsrail ordusunun Lübnan'a yaptığı hava saldırılarında toplamda 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 905 kadın ve çocuk ile 214 sağlık çalışanı bulunuyor.

Ayrıca, 15 bin 355 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor.

Göç Dalgası ve Yerinden Edilenler

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti, sığınmacılardan 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini belirtti.

Olayların gelişimi ve insani durum dikkatle izleniyor, uluslararası toplumun tepki vermesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklaması
2
İstanbul'da Terör Operasyonunda 7 Zanlıdan Biri Tutuklandı
3
İsrail Ordusu, Lübnan'da Sağlık Personeline Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 4 Yaralı
4
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü'nde Önemli Açıklamalar
6
Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
7
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı