Dilovası'nda İzocam Bacası'ndan Çıkan Siyah Duman Tedirgin Etti

Dilovası'nda İzocam Bacası'ndan çıkan siyah duman vatandaşları tedirgin etti

Sabah saatlerinde bacadan yükselen duman, gökyüzünü kararttı; vatandaşlar kaydetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikanın bacasından sabah saatlerinde çıkan simsiyah duman, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

O fabrika, Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile faaliyet gösteren İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak biliniyor. O anları ilçede oturan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Dumanın etkisiyle gökyüzü de siyaha büründü; mahalle sakinleri çevre ve sağlık endişesi yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşların tepkisi şöyle: "Adeta zehirleniyoruz. Sabahın ilk ışıkları ile bunu yapıyorlar. Bu bacalarda filtre olması gerekmiyor mu? Adeta zehir soluyoruz"

Bölge halkı, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi ve gerekli denetimlerin yapılmasını talep etti.

