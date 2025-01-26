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İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlali: Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'deki ateşkesi ihlal ederek bir Filistinliyi daha öldürdü ve geçişleri engellemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:23
İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlali: Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bir kez daha ihlal ederek, Refah kentinde bir Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Refah'ın merkezindeki Şehitler Meydanı'nda, İsrail keskin nişancısının ateşi sonucu bir Filistinli vurularak yaşamını yitirdi.

Bu sabah, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmek üzere bekleyen Filistinlilere ateş açarak, biri çocuk olmak üzere beş Filistinliyi yaraladı. Şiddetli soğuk koşullara rağmen, yerinden edilmiş birçok Filistinli, Netzarim Koridoru'na en yakın noktada toplanarak, anlaşma gereği kuzeye geçmelerine izin verilmesini umut ediyor.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, Filistinlilerin Gazze'nin güneyinden kuzeye geçişine izin vermeyi öngörüyordu. Ancak, İsrail hükümeti, önceki gün bu geçişlerin mümkün olmayacağına dair bir açıklama yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması sebep gösterilerek, "Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği" duyuruldu. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Yehud'un serbest bırakılması için arabuluculara böyle bir talep iletti; ancak Hamas, esirin elinde bulunduğunu belirtti ve bu konuda bir söz verilemeyeceğini açıkladı.

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