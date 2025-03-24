İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 5 Filistinli Can Verdı

İsrail ordusunun Gazze'deki çadıra düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:13
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 5 Filistinli Can Verdı

İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye Yeniden Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadıra düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Saldırı, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından yeniden başlayan şiddet dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Yaşananlar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı verilere göre, saldırı Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki Razi Okulu yakınındaki bir çadırı hedef aldı. Olayın ardından ölü ve yaralıların El-Avde Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze Şeridi'nde saldırılarına tekrar başlamış durumda. Saldırılara karşı uluslararası toplumda tepkiler giderek artıyor.

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