İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi: ABD Büyükelçiliği Önünde Kalabalık Eylem

Gazze'deki Saldırılara Tepki: ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde geniş katılımlı bir protesto düzenledi.

Protestonun Detayları

Protestoya katılan vatandaşlar, "Küresel çeteye karşı küresel direniş", "Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor", "Yaşasın küresel intifada", "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Özellikle Gazze'deki çocuk katliamlarına dikkat çekmek amacıyla çocukların en önde yer aldığı kortej, Büyükelçilik önüne çocuk ayakkabıları ve kefenler bırakılarak gerçekleştirildi.

ANFİDAP'nın Açıklamaları

Platform adına bir açıklama yapan Burak Çıkıryel, "Çocuklar, kadınlar ve masum siviller katledilirken dünyanın utanç verici bir sessizliğe gömüldüğünü" belirtti. Çıkıryel, İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri çiğnediğini, uluslararası kuruluşların yalnızca lafta tepki verdiğini vurguladı.

Çıkıryel, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Eğer bu suçlar Batı'da işlenmiş olsaydı, ABD ve NATO başta olmak üzere tüm Batılı devletler yaptırım mekanizmalarını devreye sokardı. Ancak söz konusu mazlum Filistin halkı olduğunda ABD ve NATO, Siyonist İsrail'in suç ortaklığını aleni bir şekilde sürdürmektedir. Bu kirli destek, bugün yaşanan soykırımın en büyük alçaklığıdır."

Yetkililere Çağrı

Çıkıryel, yetkililere çağrıda bulunarak, "Özgürlük Filosu'na ait her gemi, Filistin kıta sahanlığı ve uluslararası sularda koruma altına alınmalıdır. Her türlü müdahale uluslararası kuruluşların gündemine taşınmalı ve İsrail'in vicdan gemilerine saldırıları cezasız bırakılmamalıdır" dedi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.