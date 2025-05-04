DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.679.417,6 0,93%

İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi: ABD Büyükelçiliği Önünde Kalabalık Eylem

Ankara'da, ANFİDAP üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ABD Büyükelçiliği önünde büyük bir protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 21:13
İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi: ABD Büyükelçiliği Önünde Kalabalık Eylem

Gazze'deki Saldırılara Tepki: ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde geniş katılımlı bir protesto düzenledi.

Protestonun Detayları

Protestoya katılan vatandaşlar, "Küresel çeteye karşı küresel direniş", "Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor", "Yaşasın küresel intifada", "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Özellikle Gazze'deki çocuk katliamlarına dikkat çekmek amacıyla çocukların en önde yer aldığı kortej, Büyükelçilik önüne çocuk ayakkabıları ve kefenler bırakılarak gerçekleştirildi.

ANFİDAP'nın Açıklamaları

Platform adına bir açıklama yapan Burak Çıkıryel, "Çocuklar, kadınlar ve masum siviller katledilirken dünyanın utanç verici bir sessizliğe gömüldüğünü" belirtti. Çıkıryel, İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri çiğnediğini, uluslararası kuruluşların yalnızca lafta tepki verdiğini vurguladı.

Çıkıryel, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Eğer bu suçlar Batı'da işlenmiş olsaydı, ABD ve NATO başta olmak üzere tüm Batılı devletler yaptırım mekanizmalarını devreye sokardı. Ancak söz konusu mazlum Filistin halkı olduğunda ABD ve NATO, Siyonist İsrail'in suç ortaklığını aleni bir şekilde sürdürmektedir. Bu kirli destek, bugün yaşanan soykırımın en büyük alçaklığıdır."

Yetkililere Çağrı

Çıkıryel, yetkililere çağrıda bulunarak, "Özgürlük Filosu'na ait her gemi, Filistin kıta sahanlığı ve uluslararası sularda koruma altına alınmalıdır. Her türlü müdahale uluslararası kuruluşların gündemine taşınmalı ve İsrail'in vicdan gemilerine saldırıları cezasız bırakılmamalıdır" dedi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden...

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sırasında Kavga: 3 Gözaltı
2
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cesur Açıklamalar: 'Sindirme Girişimlerine Geçit Vermeyeceğiz!'
4
İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi: ABD Büyükelçiliği Önünde Kalabalık Eylem
5
Ankara'da Komşusu Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
6
İstanbul'da 'Afrikalı Çözümler' Paneli: Afrika'nın Kendi Çözümleri Vurgulandı
7
Rus Piyanist Alexander Malofeev, CSO'da Büyüleyici Bir Performans Sergiledi

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi