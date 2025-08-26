DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,82 -0,28%
ALTIN
4.446,16 -0,27%
BITCOIN
4.518.844,65 -0,43%

İsrail'in Gazze Saldırılarında Son 24 Saat: 75 Ölü, 370 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 75 Filistinli hayatını kaybetti, 370 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:42
İsrail'in Gazze Saldırılarında Son 24 Saat: 75 Ölü, 370 Yaralı

İsrail'in Gazze Saldırılarında Son 24 Saat: 75 Ölü, 370 Yaralı

Son gelişme

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 75 Filistinli hayatını kaybetti, 370 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı
6
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
7
Kocaeli'de Cankurtaranlar 179 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor