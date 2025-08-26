İsrail'in Gazze Saldırılarında Son 24 Saat: 75 Ölü, 370 Yaralı
Son gelişme
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 75 Filistinli hayatını kaybetti, 370 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 75 Filistinli hayatını kaybetti, 370 kişi yaralandı.
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor