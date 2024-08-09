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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 8 Sivilin Hayatı Kayıp

Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı da artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 05:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 05:13
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 8 Sivilin Hayatı Kayıp

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları

Son günlerde, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen hava saldırılarında, en az 8 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı haberleri de geliyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Yapılan Saldırılar

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kısımlarında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Matar ailesine ait bir evi bombaladı. Bu saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.

Magazi ve Cibaliya Mülteci Kamplarındaki Olaylar

Gazze'nin Magazi Mülteci Kampı'na yönelik yapılan hava saldırılarında ise 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen bir başka saldırıda da 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Gazze'deki Durum

Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus ve Refah şehirleri де yoğun bombardımana maruz kalıyor. Bu bölgelerde de can kayıpları yaşandığı belirtiliyor.

Ölü ve Yaralı Sayısı Arttı

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 699 Filistinli yaşamını kaybetti. 91 bin 722 kişi de yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alındığı için sivil altyapı da büyük zarar gördü. Enkaz altında binlerce insanın olduğu bilgisi kaydediliyor.

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