İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, ateşkesi ihlal ederek başladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:50
İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 19 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Han Yunus kentinin doğu ve batısındaki çadırlara yönelik düzenlenen saldırılarda, aralarında bir anne ve kız çocuğunun da bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Çadırların Hedef Alındığı Saldırılar

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'ta en az 4 çadırı bombaladığını ve bu saldırılar neticesinde çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Ayrıca, Refah kentinin batısında bir Filistinli çadırının bombalanması sonucu, iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivillerin Hedef Alındığı Saldırılar

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde “Hattab” ailesinin evine yapılan saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi. İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerine topçu saldırıları düzenleyerek özellikle Güneydoğu bölgesine yönelik saldırılarını artırdı. Ayrıca, helikopterlerle Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeydoğusundaki yerleşim bölgelerine de ateş açıldı.

Ateşkesi İhlal Eden Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılara yeniden başladı. Bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 500’den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatlarıyla başlatıldığını duyurdu. Ateşkesi ihlal eden İsrail, Hamas’a karşı artan askeri güçle hareket edeceğini belirtti.

Hamas ve Muhalefet Tepkileri

Hamas ise İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını açıkladı. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini esirlerden vazgeçmekle suçlayarak, hükümetin savaşın yeniden başlatılmasını esirleri geri getirmek üzere bir aldatmaca olarak değerlendirdi. Bunun yanı sıra, İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun bazı tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.

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