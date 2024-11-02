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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 07:13
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alarak bombaladı. Saldırı sonucunda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenazeler ve Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri ve yaralılar, el-Avde Hastanesi'ne ulaştırıldı. Ancak hastanenin çevresi de İsrail ordusu tarafından topçu atışlarıyla hedef alındı, bu durum sivil sağlık hizmetlerini zor durumda bıraktı.

Refah Kentindeki Hedefler

Gazze'nin güneyinde, Refah kentinin el-Mevasi bölgesinde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve hücum botları ile saldırılar gerçekleştirildi.

Olaylar ve Gelişmeler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşılık vermek için 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren İsrail, 1200 İsrailli'nin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin'deki Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 43 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra yaklaşık 101 bin 827 kişi yaralanmış durumda. Çatışmalar nedeniyle enkaz altında halen binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.

Askeri Kayıplar ve Sivil Altyapı Üzerindeki Etkiler

İsrail ordusu, saldırılarının başladığı tarihten itibaren 365’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan, insani ara dönemlerinde ise 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Gelişmeler

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023 sonrası İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 167’si çocuk olmak üzere 767 Filistinli hayatını kaybetti.

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