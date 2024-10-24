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İsrail’in İran’a Yapmayı Planladığı Saldırı Ertelendi

ABD istihbarat sızıntısı sonrası İsrail'in İran'a saldırı planları yeniden gözden geçirildi. Ertelemenin nedenleri ve detaylar burada.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:28
İsrail’in İran’a Yapmayı Planladığı Saldırı Ertelendi

İsrail'in Saldırı Planlarını Gözden Geçirmesi

ABD'den sızdırılan istihbarat belgeleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını ertelemek zorunda kaldığını ortaya koydu.

İstihbarat Kaynağının Açıklamaları

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, İsrail’deki müzakereler hakkında bilgi sahibi bir istihbarat kaynağı, "ABD belgelerinin sızması, bazı stratejileri ve bileşenleri değiştirme gerekliliğini doğurdu. Bu durum saldırıyı geciktirdi," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeni Planlar ve Harp Tatbikatı

İsrail'in alternatif bir plan geliştirdiği ancak bu planı uygulamaya geçirebilmek için bir harp tatbikatına ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Kaynak, "Bir misilleme olacak ama bu, henüz gerekli zaman diliminde gerçekleşmeyecek," diyerek ertelemenin sürekliliğine vurgu yaptı.

Olayların Arka Planı

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Buna karşılık Tel Aviv yönetimi, İran'ın saldırısına bir yanıt vermeyi planladığını bildirmişti.

Belge İfşası ve İçeriği

Middle East Spectator tarafından 18 Ekim'de yayınlanan belgeler, ABD istihbaratına ait olduğu öne sürülen 15-16 Ekim tarihli gizli belgeleri içeriyordu. Söz konusu belgeler, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a saldırı amacıyla yaptığı hazırlıkları detaylandırıyordu.

Belgelerde, İsrail ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına dair bilgilere yer verildi. Böylece, mevcut durumun ciddiyeti ve bölgedeki gerginliğin arttığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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