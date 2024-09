İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 280 Hedef Vuruldu

İsrail, Lübnan’a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah’a ait 280 hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılar, 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalarda "şiddetli, en geniş ve en yoğun" saldırılar olarak nitelendirildi.

Üçüncü Gününde Saldırılar Devam Ediyor

Bugün, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Lübnan’ın güney, doğu ve orta kesimlerine yönelik hava saldırıları devam etti. Açıklamada, Hizbullah’ın Safed ve Nehariya üzerindeki saldırılarında kullandığı roket rampaları ile silah depolarının hedef alındığı belirtildi.

Netanyahu, Güvenlik Kabinesini Toplayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’ye hareket etmeden önce bu akşam Güvenlik Kabinesini toplayacak. The Times of Israel’e konuşan bir yetkiliye göre, Netanyahu bu gece veya yarın sabah New York'a gidecek.

İsrail Saldırılarında Can Kaybı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül'den itibaren ülkeye yönelik hava saldırılarında 581 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti. Göç dalgası, ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey illerine doğru sürüyor.