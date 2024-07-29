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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Yaralılar Var

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca ve motosiklete hava saldırısı düzenledi. Yaralılar olduğu bildiriliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:12
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Yaralılar Var

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Kunin beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, bir kişinin ağır yaralandığı ve birçok yaralının olduğu bildirilmektedir.

Açıklamalar ve Seyirler

İsrail'in, insansız hava aracı (İHA) kullanarak gerçekleştirdiği bu saldırıya ilişkin detaylar, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarıldı. Olayın yaşandığı bölgeye, sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

İkinci Saldırı: Motosiklet Hedef Alındı

İleri tarihlerde NNA, İsrail'in Kfar Ruman beldesi yolunda bir motosikleti hedef alan başka bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu olayla ilgili ölü ve yaralı sayısına dair henüz net bir bilgi verilmiş değil.

Saldırıların Ardındaki Gerginlik

Bu saldırılar, bölgede süregelen gerilimi bir kez daha ön plana çıkardı. Yerel ve uluslararası gözlemciler, durumu dikkatle izlemeye devam ediyor.

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