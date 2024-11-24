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İsrail, Lübnan'da Bir Cami Daha Bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde Tayr Harfa beldesindeki bir camiyi bombalayarak ibadet yerlerinin sayısını 20'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 01:17
İsrail, Lübnan'da Bir Cami Daha Bombaladı

İsrail Ordusundan Lübnan'da Cami Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Tayr Harfa beldesinde yer alan bir camiyi bombaladı. Bu saldırı, bölgedeki ibadet yerlerine yönelik artan saldırıların bir parçası olarak kaydedildi.

Yerel haber ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre, İsrail işgal güçleri, camiyi öncelikle buldozerler ve ağır makinelerle yıkarak etkisiz hale getirdi. Ardından, bubi tuzakları kuran İsrail askerleri caminin geri kalan kısımlarını patlatarak tamamen yok etti.

Son iki ay içerisinde İsrail ordusunun hedef aldığı cami ve kiliselerin sayısı 20'ye ulaştı. Özellikle Gazze Şeridi ve Lübnan'daki camileri kasıtlı olarak hedef alan İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede bölgedeki camilerin yaklaşık %79'unu yıktı.

Daha önce de, 28 Ekim tarihinde Lübnan'ın Sur ilçesine bağlı Buyut es-Seyyad beldesindeki bir cami yine İsrail ordusu tarafından bombalanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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