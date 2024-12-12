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İsrail Meclisi'nde 7 Ekim Saldırılarına İlişkin Soruşturma Önergesi Reddedildi

İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023 saldırılarına dair devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören önergeyi 51 'hayır' oyu ile reddetti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 01:45
İsrail Meclisi'nde 7 Ekim Saldırılarına İlişkin Soruşturma Önergesi Reddedildi

İsrail Meclisi'nde Soruşturma Komisyonu Önergesi Reddedildi

İsrail'de, 7 Ekim 2023 tarihli saldırılar ve ardından yaşanan ihmaller üzerine bir devlet soruşturma komisyonu kurulması için meclise sunulan önerge, yapılan oylamada reddedildi.

According to The Times of Israel, Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz tarafından hazırlanan önerge, meclis oylamasında 43 milletvekilinin "evet" oyuna karşılık 51 milletvekilinin "hayır" oyu ile geri çevrildi.

Gantz'tan Sert Eleştiriler

Oylama öncesinde konuşan Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini "sorumluluktan kaçmak" ve "siyasi gereksinimlere göre devlet güvenliğini tehlikeye atmakla" suçlayarak, "Halkımız aptal değil, tam olarak ne yapmaya çalıştığınızı anlıyor" şeklinde sert ifadeler kullandı.

Hükümetin Yanıtı ve Alternatif Öneri

Netanyahu hükümeti adına söz alan Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, yargının tarafsız olmadığını belirterek, "Gerçek, tarafsız bir soruşturma komitesi kurulması gerektiğini" savundu. Amsalem ayrıca, "Bir devlet soruşturma komisyonu kurmayacağız. Bir halk soruşturma komisyonu kuracağız" diyerek, nihayetinde tüm gerçeklerin araştırılacağını öne sürdü.

7 Ekim Saldırıları ve Sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, Filistinlilere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, İsrail 1200 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5132 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 44 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkaz altında daha birçok kişinin olduğu ve hedef alınan sivil altyapıların büyük zarar gördüğü bildirilmektedir.

İsrail ordusu, çatışmalarda 808 askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, 24 Kasım 2023'te başlayan insani ara sürecinde karşılıklı olarak esirlerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda ise, 167'si çocuk olmak üzere 806 Filistinli hayatını kaybetti.

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