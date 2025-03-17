İsrail Ordusu Lübnan'da Hava ve Kara İhlallerini Sürdürüyor

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, gerilim artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:00
İsrail Ordusu Lübnan'da Hava ve Kara İhlallerini Sürdürüyor

İsrail ordusu, son iki gün içinde Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırılarını artırarak sürdürdü. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bölgedeki gerilimi tırmandırdığı dikkat çekti.

Son olarak, İsrail'in askeri helikopterleri, gece saatlerinde güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı beldelerin üzerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdi. Ayrıca, İsrail askeri birliklerinin gece yarısından itibaren Ayta eş-Şab ve çevre beldelerine girdiği bildirildi.

Lübnan'da düzenlenen hava saldırılarında son iki günde en az 5 kişi yaşamını yitirirken, ateşkes sonrası İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda toplamda 92 kişinin hayatını kaybettiği ve 285 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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