İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Çekilme Başlatıyor

İsrail Ordusu Lübnan'daki Çekilme Sürecini Başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başladı. Ancak, Hizbullah'ın yeniden faaliyete geçmesini engellemek amacıyla bazı stratejik noktalarda kalmaya devam edecek. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordunun beş stratejik karakolu vasıtasıyla bu işgali sürdüreceği belirtiliyor.

Çekilme Süreci ve Stratejik Noktalar

İsrail ordusunun, 18 Şubat'a kadar Lübnan'ın güneyindeki işgalini sona erdirmesi gerektiği kaydedildi. Ancak, daha önce konuşlandığı bölgelerden çekilmeye başladığı ifade ediliyor. Kuzey Komutanlığı, iki buçuk ay boyunca sahada kaldıklarını ve buldukları silahları imha ettiklerini duyurdu.

Beş Karakol ve Güvenlik Önlemleri

İsrail ordusu, Litani Nehri'nin güneyinde beş karakolda kalmayı sürdürecek ve Hizbullah'ın hiçbir faaliyetinin olmaması sağlanana kadar bu noktaları korumaya devam edecek. Karakolların saldırıya uğrama ihtimaline karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmakta.

Yeni Karakollar ve Lübnan Ordusunun Rolü

Öte yandan, İsrail ordusunun, sınır hattında yerleşim yerlerinin önlerine yeni ileri karakollar inşa etmeye başladığı bildirildi. Bu yeni yapılanmaların birçoğu tamamlandı. İsrailli askeri yetkililer, Lübnan ordusunun daha fazla inisiyatif aldığını öne sürdü.

Ateşkes ve İklim

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında, İsrail ordusunun 60 gün içinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerektiği hatırlatıldı. Ancak, Lübnan ordusunun kontrolü tam olarak ele almadığı iddiaları nedeniyle bu süre 18 Şubat'a kadar uzatıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesten sonra 79 kişi hayatını kaybetti ve 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırıları sırasında tarım arazileri ve sivil yapılar büyük hasar aldı. Aynı zamanda, Lübnan-İsrail sınırındaki bölgelere yaşayan birçok Lübnanlı, bu çatışmalar nedeniyle yerinden edildi.