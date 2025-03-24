İsrail Ordusu, Yemen'den Fırlatılan Füzeyi Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtiliyor.

Açıklamada, Yemen'den fırlatılan bu füzenin durdurulması başarısının kaydedildiği vurgulandı. Yemendeki İran destekli Husi güçleri, Gazze Şeridi'ne yeniden başlatılan saldırıların durmaması halinde İsrail'e yönelik saldırılarını artırma tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin, 18 Mart'ta İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlamasının ardından füzeli saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.