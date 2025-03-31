İsrail Ordusundan Beytullahim'e Yeni Baskın

İsrail Ordusu Beytullahim'de Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısında yer alan Husban köyüne kapsamlı bir baskın gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail askerleri köyde birçok mahalle ve caddeye konuşlandı.

Baskın sırasında, İsrail askerleri bölgedeki birçok evde arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu uygulama, yerel halk arasında endişeye yol açtı.

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları

Ateşkesin 19 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, özellikle Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail ordusu, 21 Ocak'ı takip eden günlerde “Demir Duvar” adını verdiği bir operasyon başlattı. Saldırılar zamanla Tulkerim ve Tubas illerine de yayılırken, bu bölgelerdeki mülteci kamplarına da yöneldi.

Cenin ve Tulkerim'deki saldırılarda, en az 100 bina yok edilirken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucunda 939 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 168’i çocuk. Ayrıca, yaklaşık 7 bin kişi yaralanırken, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.