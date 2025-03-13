İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ın Doğunu Bombaladı

İsrail Savaş Uçakları yine Harekete Geçti

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusunda, Suriye sınırı yakınlarındaki Bekaa bölgesinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, saldırılar özellikle Kusaya beldesinde yoğunlaştı.

Hava Saldırıları Detayları

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında sıra dağlık bölgeler hedef alındı. Tanıklar, İsrail savaş uçakları'nın Suriye sınırına yakın bölgeye ikinci bir saldırı daha gerçekleştirdiğini bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin doğusuna yönelik bir dizi hava saldırısının yapıldığını duyurdu. Ancak, bu saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Ateşkes Anlaşması İhlal Ediliyor

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıkça bu anlaşmayı ihlal ediyor. Resmi verilere göre, ateşkesin sağlanmasının ardından gerçekleşen saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybetti ve 285 kişi yaralandı.