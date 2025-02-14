İsraillilerin Dörtte Biri 2024’te Ülkeyi Terk Etmeyi Düşünüyor

İsraillilerin Ülke Terk Oranı Artıyor

İsrail'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, İsraillilerin yaklaşık dörtte birinin 2024 yılı içerisinde ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü ortaya koydu. Ruppin Akademik Merkezi tarafından yapılan bu çalışma, ülke genelindeki güvenlik kaygılarına dikkat çekiyor.

Güvenlik Kaygıları Ön Planda

İsrail'in İbranice yayın yapan Wala haber sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 31'i güvenlik sorunlarını, ülkeyi terk etme düşüncelerinin en önemli nedeni olarak belirtti. Artan güvenlik sorunları, birçok İsrailli için kişisel güvenlik duygusu ile göç isteği arasında bir ilişki oluşturuyor.

Artan Göç Eğilimi

Araştırma, son bir yılda İsraillilerin yüzde 24’ünün ülkeden ayrılmayı düşündüğünü, iki yıl önce ise bu oranın sadece yüzde 18 olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 46'sı, ülkeyi terk etmeyi planlayanlara olumsuz bakıyor.

Farklı Nedeni Var

İsraillilerin üçte birinden fazlası, çeşitli nedenlerden ötürü İsrail'den ayrılmayı düşünüyor. Güvenlik durumu katılımcıların yüzde 31'i tarafından, ekonomik durum ise yüzde 28’i tarafından önemli bir etken olarak gösterildi.

Kalma Nedenleri

Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı, İsrail'de kalma kararlarını, Yahudi halkının ulusal vatanı olmasına dayandırırken, yüzde 21'i ailelerine yakın olmanın bu karar üzerindeki etkisini vurguladı.