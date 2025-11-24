İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Meteoroloji ve AKOM verilerine göre İstanbul'da sulu kar 14-19 Ocak'ta, örtü bırakabilecek esas kar ise 5-6 Şubat'ta bekleniyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:49
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih netleşti

İstanbul'da milyonların merakla beklediği "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu, Meteoroloji ve AKOM verileri ışığında yanıt buldu. Uzman tahminleri Ocak ayı ortası için uyarı verirken, asıl kar yağışının Şubat başında gerçekleşebileceği belirtildi.

Ocak'ta sulu kar ihtimali

Meteoroloji uzmanları ve AKOM verilerine göre; 14-19 Ocak tarihleri arasında Balkanlar üzerinden sarkması muhtemel soğuk hava dalgası ile İstanbul'da yağmurun karla karışık yağmur (sulu kar) şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Şehirdeki ısı adası etkisi nedeniyle kıyı şeridi ve merkez ilçelerde (Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi) bu yağışların sulu kar formunda olması daha muhtemel.

Asıl kış 5-6 Şubat'ta kapıyı çalacak

KOM (Afet Koordinasyon Merkezi) kaynaklı analizler, kışın en sert yüzünün özellikle Şubat başında hissedileceğini işaret ediyor. Modellemelere göre atmosferdeki soğuma katsayısının kar yağışı için ideal seviyeye ulaşacağı dönem 5-6 Şubat olarak gösteriliyor. Bu sistem kararlı şekilde gelirse tahminler şu şekilde:

Şehir merkezinde: 1-5 cm
Yüksek kesimlerde ve İstanbul'un batısında (Çatalca, Arnavutköy, Silivri): 10-20 cm

Barajlar alarm veriyor

Çok sayıda İstanbullu için kar sadece tatil değil, su güvenliği açısından da hayati önem taşıyor. Baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi, Melen ve Yeşilçay gibi kaynaklardan gelecek suya ve kar yağışına dikkat çekiyor. Karın yavaş erimesi yer altı sularını ve baraj havzalarını besleyerek olası kurak yaz dönemlerine hazırlık sağlayacak.

İstanbul'un unutulmaz kışları akıllarda

İstanbul neredeyse her kış bazı bölgelerinde yoğun kar hatıraları bırakıyor. Özellikle 1987'nin efsanevi kışı ve 2022'de şehri kilitleyen "Aybar Kar Fırtınası (Vortex)" hâlâ hafızalarda. O dönemde TEM otoyolunda mahsur kalan araçlar ve hayatın durma noktasına gelmesi, bu kışın da ani ve sert soğuma senaryosunu hatırlatıyor.

İstanbullulara tavsiye: Kış lastiklerini hazırlayın ve 14-19 Ocak ile 5-6 Şubat tarihlerine dikkat edin.

