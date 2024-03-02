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İstanbul Boğazı'nda Yat yarışları Gemi trafiğini etkiledi! Boğaz Gemi trafiğine ne zaman açılacak?

İstanbul Boğazı’nda yat yarışları nedeniyle gemi trafiği durdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yarışların saat 17.00’de biteceğini ve trafiğin açılacağını duyurdu. Yarışları izlemek isteyenler için özel tekneler sefer yapıyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:34
İstanbul Boğazı'nda Yat yarışları Gemi trafiğini etkiledi! Boğaz Gemi trafiğine ne zaman açılacak?

İstanbul Boğazı’nda Yat Yarışları Heyecanı, Gemi Trafiğine Ara Verdiriyor

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar iki yönlü olarak kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda gerçekleştirilen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları'nın 8'incisinin İstanbul Boğazı'nda yapılması sebebiyle gemi trafiğinin 09.00 itibarıyla iki yönlü olarak durdurulduğunu duyurdu.

Gemi Trafiği Saat 17.00'de Açılacak

Yarışların bitiş saatine göre gemi trafiğinin saat 17.00 itibarıyla yeniden açılması planlanıyor. Bu süre zarfında Boğaz'da yat yarışlarını izlemek isteyenler için özel teknelerle seferler düzenleniyor.

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