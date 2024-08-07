Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul D-100'de Trafik Yoğunluğu: Altyapı Çalışmaları Neden Oluyor

İstanbul D-100 kara yolunda Beyaz Yol çalışmaları ve elektrik altyapı projesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:09
İstanbul D-100'de Trafik Yoğunluğu: Altyapı Çalışmaları Neden Oluyor

İstanbul D-100 Kara Yolunda Yoğun Trafik

İstanbul'da D-100 kara yolunda, aynı ay içinde gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar, trafiği olumsuz etkiledi. Ahçelievler ve Avcılar bölgelerinde yapılan "beyaz yol" çalışmaları ile elektrik altyapı düzenlemeleri, sürücülerin zorlu anlar yaşamasına neden oldu.

Beyaz Yol Çalışmaları Neden Oluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Küçükçekmece ile Yenibosna arasında başlatılan "beyaz yol" projesi kapsamında, Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi. Bu değişiklik, D-100 kara yolunun Ankara yönünde araç yoğunluğuna yol açtı.

Elektrik Altyapı Çalışmaları Da Etkili

Avcılar'da, elektrik hatlarının yenilenmesi için başlatılan çalışma yaklaşık bir hafta sürecek biçimde planlandı. Bu süreçte D-100 kara yolunun güney yan yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı ve sürücüler için ek zorluklar yarattı.

Sürücülerden Tepki

Avcılar-Küçükçekmece hattında, yan yolda kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışan sürücüler, yoğun trafik akışı içerisinde iki farklı çalışmanın aynı anda yapılmasına tepki gösterdi. Sürücüler, durumun daha da karmaşık hale geldiğini belirtiyorlar.

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle...

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle...

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle...

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle...

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor