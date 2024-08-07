İstanbul D-100'de Trafik Yoğunluğu: Altyapı Çalışmaları Neden Oluyor

İstanbul D-100 Kara Yolunda Yoğun Trafik

İstanbul'da D-100 kara yolunda, aynı ay içinde gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar, trafiği olumsuz etkiledi. Ahçelievler ve Avcılar bölgelerinde yapılan "beyaz yol" çalışmaları ile elektrik altyapı düzenlemeleri, sürücülerin zorlu anlar yaşamasına neden oldu.

Beyaz Yol Çalışmaları Neden Oluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Küçükçekmece ile Yenibosna arasında başlatılan "beyaz yol" projesi kapsamında, Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi. Bu değişiklik, D-100 kara yolunun Ankara yönünde araç yoğunluğuna yol açtı.

Elektrik Altyapı Çalışmaları Da Etkili

Avcılar'da, elektrik hatlarının yenilenmesi için başlatılan çalışma yaklaşık bir hafta sürecek biçimde planlandı. Bu süreçte D-100 kara yolunun güney yan yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı ve sürücüler için ek zorluklar yarattı.

Sürücülerden Tepki

Avcılar-Küçükçekmece hattında, yan yolda kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışan sürücüler, yoğun trafik akışı içerisinde iki farklı çalışmanın aynı anda yapılmasına tepki gösterdi. Sürücüler, durumun daha da karmaşık hale geldiğini belirtiyorlar.

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.