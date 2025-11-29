İstanbul'da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi
Fatih ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonlarda, yasak bölgede toplanıp insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 2 ton 350 kilogram canlı midyeye el konuldu.
Operasyon ve ele geçenler
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 10 günlük kontroller sonucunda 2 bin 350 kilogram canlı midye ile birlikte 2 adet dalış tüpü, 1 adet regülatör, 1 adet yaklaşık 30 metre hortum, 1 adet halat, 8 kilogram kurşun ağırlık ve 90 adet boş çuval ele geçirdi.
Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa, 'Su Ürünleri Kanunu' uyarınca toplam 339 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.
Midyelerin akıbeti
Ele geçirilen midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması amacıyla tekrar denize döküldüğü bildirildi.
FATİH VE SARIYER’DE DÜZENLENEN OPERASYONDA YASAK BÖLGEDE TOPLANDIĞI VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURDUĞU BELİRLENEN 2 TON 350 KİLOGRAM TON MİDYEYE EL KONULDU. MİDYELERİ TOPLAYAN 9 ŞÜPHELİ ŞAHSA 339 BİN 930 LİRA PARA CEZASI UYGULANIRKEN, ELE GEÇİRİLEN MİDYELER DOĞAL YAŞAMA KAZANDIRILMAK İÇİN DENİZE DÖKÜLDÜ.