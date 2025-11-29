İstanbul'da 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi

Fatih ve Sarıyer operasyonunda yasak bölgede toplanan 2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi; 9 kişiye 339 bin 930 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:08
Fatih ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonlarda, yasak bölgede toplanıp insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 2 ton 350 kilogram canlı midyeye el konuldu.

Operasyon ve ele geçenler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 10 günlük kontroller sonucunda 2 bin 350 kilogram canlı midye ile birlikte 2 adet dalış tüpü, 1 adet regülatör, 1 adet yaklaşık 30 metre hortum, 1 adet halat, 8 kilogram kurşun ağırlık ve 90 adet boş çuval ele geçirdi.

Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa, 'Su Ürünleri Kanunu' uyarınca toplam 339 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.

Midyelerin akıbeti

Ele geçirilen midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması amacıyla tekrar denize döküldüğü bildirildi.

