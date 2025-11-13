İstanbul'da 84 Güzergahın Hız Limiti Oybirliğiyle Güncellendi

UKOME'nin Kasım toplantısında İstanbul genelinde 84 güzergahın hız limitleri oybirliğiyle yenilendi; 1.168 tespit, 1.105 uygulama ve 14.655 levha sökümü planlandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında, şehir genelinde 84 noktada hız limitleri oybirliğiyle yenilendi.

Toplantı ve karar süreci

Toplantı, Feshane'de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu'nda düzenlendi ve başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Karar metni; İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla oluşturularak toplantıya sunuldu.

Çalışmanın kapsamı

Toplantıda İstanbul genelindeki trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesi teklifi görüşüldü. Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul çalışmanın başlama gerekçesini ve kapsamını şöyle aktardı:

"Çalışma 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özetle, karayollarındaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlerimin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması, çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlanması talebi üzerine başlatıldı. Valilik makamı tarafından bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında bin 168 noktada tespit yapıldı" dedi.

Uygulama, levha düzenlemeleri ve takvim

Oğul, tespitler sonucunda hız limitlerinin yeniden belirlendiğini ve levha düzenlemelerinin yapıldığını belirtti: "Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası’nda 57 noktada, Anadolu Yakası’nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Toplantı, diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.

