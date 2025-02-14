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İstanbul'da Büyük Organize Suç Operasyonu: 128 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda iki suç örgütüne yönelik 128 kişi gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:20
İstanbul'da Büyük Organize Suç Operasyonu: 128 Gözaltı

İstanbul'da 128 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen organize suç operasyonlarında 128 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakan, iki hafta süren operasyonların sonucunda bugün 42 şüphelinin daha yakalandığını belirtti.

Hedefteki Suç Orgütleri ve Elebaşları

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haklarında İnterpol’ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan B.B. ile B.C.G. isimli kişilerin liderliğini üstlendiği 2 ayrı suç örgütüne odaklanıldığı ifade edildi. Bu çerçevede düzenlenen operasyonlar, Türkiye'nin huzurunu tehdit eden organize suç gruplarına karşı kararlılıkla sürdürülecek.

Ele Geçirilen Silah ve Uyuşturucu Maddeler

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 Utaş otomatik tabanca, 1 av tüfeği, 27 şarjör ve tabanca mekanizması ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra suçta kullanılan çalıntı araçlar ve motosikletler ile balistik çelik yelek ve motosiklet kaskları da bulundu.

Yasal Süreçler Başlatıldı

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında; iş yeri ve ikamet kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak gibi suçlamalarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Teşekkür ve Takdir Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonun koordinasyonunu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

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