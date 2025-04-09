İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

İstanbul'da Büyük İstihdam Hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Personel A.Ş. (İSPER A.Ş.), personel alımı yapacağını açıkladı. Bu son dakika duyurusu, pek çok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İSPER A.Ş., toplamda 50 yeni personel alımı gerçekleştireceğini belirtti.

Başvurular Başladı!

Kurumsal olarak yapılan duyuruya göre, başvurular bugün itibarıyla başlamış durumda. Binlerce İstanbullunun bu fırsattan yararlanması bekleniyor. İSPER A.Ş., İstanbul'un çeşitli projelerinde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda yeni personel alacak.

İSPER A.Ş. Personel Alımı Başvuru Şartları

İSPER A.Ş.’nin personel alım ilanında, genel başvuru ve engelli başvuru olmak üzere toplamda iki farklı kategori bulunuyor. Her iki kategori için belirlenen başvuru şartları da farklılık göstermektedir. Genel başvurularda adayların tercihen lisans mezunu olmaları isteniyor. Ayrıca, MS Office programlarını aktif olarak kullanabilme ve takım çalışmasına yatkınlık da aranan özellikler arasında yer alıyor.

Engelli kontenjanından yapılacak alımda ise 25 personel için adayların en az ilköğretim mezunu olmaları yeterli kabul ediliyor. Engelli adaylarda takım çalışmasına uyum, çözüm ve hizmet odaklılık gibi özellikler aranmaktadır. Adayların, en az %40 oranında engelli raporuna sahip olmaları ve belirli pozisyonlarda çalışmaya istekli olmaları gereklidir.

İSPER A.Ş. için başvurular 9 Nisan 2025 tarihinde başlamıştır. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanda belirtilen kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve başvurularını kılavuzda belirtilen usullere göre gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Başvurular için son tarih ise 11 Nisan 2025 olarak belirlenmiştir.