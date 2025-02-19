İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Alt Üst Ediyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşıma sekte vurdu. Araçlar yolda kaldı, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:46
İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Alt Üst Ediyor

İstanbul'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Mega kentin kuzey bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde tüm ilçeler boyunca etkili olmaya devam etti. Bu durum, toplu ulaşım ve trafikte yoğunluğa neden oldu.

Yoğun Trafik ve Uzun Kuyruklar

İş çıkış saatinde tüm ana arterler, cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Toplu ulaşım istasyonlarında vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Farklı ilçelerde çok sayıda otomobil, yolda kaldı.

Araçlar Yolda Kaldı

Özellikle kış lastiği veya zinciri olmayan araçların yokuş çıkmakta zorluk yaşadığı için birçok ara sokakta trafik akışının durduğu gözlemlendi. Mecidiyeköy, Altunizade ve Uzunçayır gibi toplu ulaşımın merkezi noktalarında yolcu kalabalığı ilerleyen saatlere kadar sürdü.

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